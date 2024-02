Pioli rilancia molti dei titolari tenuti a riposo contro il Monza, da Pulisic e Leao fino a Reijnders. Accanto all'olandese chance per Musah. Loftus-Cheek e Giroud partono dalla panchina, dentro Bennacer e Jovic. Nei francesi coppia offensiva composta da Terrier e Kalimuendo, con Bourigeaud e Doué sugli esterni. Rennes-Milan è in diretta giovedì 22 febbraio alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

RENNES-MILAN LIVE