De Rossi ne cambia due rispetto all'andata: fuori Bove (squalificato) e Zalewski, dentro Cristante ed El Shaarawy. Tra gli olandesi torna Jahanbakhsh e c'è Gimenez dal 1'. Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord, in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

ROMA-FEYENOORD LIVE