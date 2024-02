A Nyon si decidono gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League: come funzionano, le date e le possibili avversarie delle italiane. I sorteggi saranno in diretta dalle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Saranno visibili in streaming anche su skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

È il giorno del sorteggio degli ottavi di finale. Dopo gli spareggi tra le terze classificate della Champions e le seconde nei gironi della competizione, l'Europa League entra nel vivo della fase a eliminazione diretta. Coinvolte anche le italiane nell'urna di Nyon: all'Atalanta, che aveva evitato il playoff vincendo il proprio girone, si sono unite Milan e Roma. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando ci sarà il sorteggio? Il sorteggio si terrà venerdì 23 febbraio alle 12. La sede sarà la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Come seguire il sorteggio su Sky e NOW La diretta del sorteggio di venerdì 23 febbraio alle ore 12 è su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Saranno visibili in streaming anche su skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport. Conduce Leo Di Bello, in studio Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti.

Come funziona il sorteggio: le regole Sono sedici le squadre presenti nell'urna di Nyon, le otto vincitrici dei gironi di Europa League (cioè le teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (cioè le non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Una sola la limitazione: nessuna squadra potrà affrontare una squadra della stessa federazione nazionale.

Le teste di serie (vincitrici dei gironi di Europa League) ATALANTA (ITA)

Brighton (ENG)

(ENG) Leverkusen (GER)

(GER) Liverpool (ENG)

(ENG) Rangers (SCO)

(SCO) Slavia Praga (CZE)

(CZE) Villarreal (ESP)

(ESP) West Ham (ENG) Le non teste di serie (vincitrici degli spareggi di Europa League) Friburgo (GER)

(GER) Qarabag (AZE)

(AZE) MILAN (ITA)

Benfica (POR)

(POR) Marsiglia (FRA)

(FRA) ROMA (ITA)

Sparta Praga (CZE)

(CZE) Sporting Lisbona (POR)

Le possibili avversarie delle italiane Solo l'Atalanta è testa di serie ma, come impongono le limitazioni, non sono ammessi gli incroci tra Paesi della stessa Federazione agli ottavi di finale. Per il resto, possibile ogni abbinamento con l'altra urna. ATALANTA : Friburgo, Qarabag, Benfica, Marsiglia, Sparta Praga

: Friburgo, Qarabag, Benfica, Marsiglia, Sparta Praga MILAN : Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham

: Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham ROMA: Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham

Quando si giocano gli ottavi? Andata in programma il 7 marzo, ritorno previsto il 14 marzo. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore.

Cosa succede dopo? Le vincitrici degli ottavi si qualificano ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece fuori dall'Europa per la stagione in corso.

Il calendario fino alla finale Sorteggio ottavi : 23 febbraio 2024



: 23 febbraio 2024 Ottavi di finale : andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024

: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024 Sorteggio quarti e semifinali : 15 marzo 2024

: 15 marzo 2024 Quarti di finale : andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024

: andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024 Semifinali : andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024

: andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024 Finale: 22 maggio 2024 alla Dublin Arena, in Repubblica d'Irlanda