Lukaku ride: "Futuro? Non voglio polemiche..."

Il bomber belga ha segnato il secondo dei quattro gol con cui la Roma ha battuto in casa il Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: Potevamo fare anche più gol, con le squadre inglesi non è mai finita, dovremo giocare lì meglio di oggi. Poi aggiunge: "La mentalità sta cambiando e noi siamo qui per dare il massimo", sul futuro conclude sorridendo: "Non posso dire nulla altrimenti in Inghilterra…"

Sul gol del raddoppio nei minuti finali del primo tempo: "Speravo che lui lasciasse rimbalzare la palla, poi ha sbagliato lo stop e io devo sempre crederci. Ho analizzato il portiere prima della partita, sapevo cosa fare ". Poi su cosa è cambiato con l’arrivo di De Rossi: "C’è più libertà dei centrocampisti per infilarsi negli spazi stretti, io devo attaccare più la profondità. Mi sto trovando molto bene adesso, dobbiamo credere di poter arrivare in alto in campionato e andare avanti in Europa League. Dobbiamo sognare, andando a Brighton per fare la partita. La mentalità sta cambiando e noi siamo qui per dare il massimo".

"Se resto? Non voglio problemi in Inghilterra…"

Sul suo arrivo con l’aereo guidato dal presidente Friedkin: "Un’esperienza diversa, ma ho subito visto l’amore dei tifosi appena sono arrivato. Radja Nainggolan mi aveva preparato su come avrei dovuto comportarmi alla Roma, poi i compagni e Mourinho mi hanno aiutato, così come mi ha aiutato adesso De Rossi. Era una situazione difficile perché in molti non sapevano cosa stava succedendo". Poi sul futuro in giallorosso: "Se voglio rimanere? Non voglio polemiche con l’Inghilterra, devo essere intelligente, voi capite…, dice ridendo il centravanti belga, riferendosi al Chelsea ancora proprietario del suo cartellino. Infine conclude: "De Rossi ci parla del fatto che dobbiamo avere obiettivi nuovi ogni giorno. Siamo sempre stimolati e motivati e questo mi piace molto. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro in campionato e più lontano possibile in Europa League".