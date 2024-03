L'allenatore dei Seagulls parla alla vigilia dell'ottavo di ritorno contro la Roma: "In Inghilterra non abbiamo sofferto come a Roma, il 4-0 dell'andata ci fa male. Spero che riusciremo a star meglio fisicamente e giocare liberi mentalmente. A prescindere dal risultato, abbiamo fatto un bel lavoro" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Giocare a mente libera per cercare la rimonta. È il diktat di Roberto De Zerbi per il suo Brighton alla vigilia dell'ottavo di ritorno di Europa League contro la Roma. Si ripartirà dal 4-0 per i giallorossi all'Olimpico, motivo per cui ai Seagulls servirà un'impresa: "Spero che riusciremo a star meglio fisicamente e giocare liberi mentalmente - ha spiegato De Zerbi - Con questa Roma devi fare molto più che una partita ottima per fare risultato. In ogni caso questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno raggiunto fin qui al Brighton. A prescindere dal risultato, abbiamo fatto un bel lavoro".

"Il 4-0 di Roma ci fa ancora male" Secondo De Zerbi, il Brighton ha pagato nella gara d'andata la poca esperienza in campo europeo: "Il 4-0 di Roma ci fa ancora male. Abbiamo vinto in altre atmosfere calde come l'Olimpico. In Inghilterra non abbiamo sofferto come a Roma, nei primi 20 minuti di Marsiglia o Atene. In queste partite abbiamo evidenziato la poca esperienza in questi ambienti fuori dall'Inghilterra. È una questione di esperienza".

"Futuro? Non lo so, non dipende dalla competizione" De Zerbi, infine, ha parlato del suo futuro: "Non lo so. Ho un contratto qua e ho un buon rapporto con tutti. Giocatori, dipendenti e dirigenti. La competizione che si gioca non mi fa cambiare idea. Eventualmente mi fanno cambiare idea altre cose".