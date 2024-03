De Rossi farà turnover a Brighton, vista la larga vittoria per 4-0 nella gara d'andata giocata all'Olimpico. Un dubbio a centrocampo tra Paredes e Cristante, l'argentino è in vantaggio. Assente Lukaku per un problema all'anca, il tridente d'attacco inedito sarà composto da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy. Match in diretta giovedì 14 marzo alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

DE ROSSI: "LUKAKU HA UN PROBLEMA ALL'ANCA"