Milan-Roma è la sua partita, San Siro il suo stadio. Uno scudetto e due coppe Italia vinti da giocatore con quelle maglie, altri 5 titoli da allenatore ‘giallorossonero’. Chi meglio di Fabio Capello per leggere la partita della stagione? E anche per stemperare la tensione. Quella della vigilia l’ha sciolta con una semplice battuta, in diretta a Sky Sport: "Guarda che domani (oggi, ndr) sarò lì a San Siro e ti critico se non farai bene", a Daniele De Rossi che ringraziava lo studio per i complimenti. "Chi ha personalità, come lui – spiegava Capello - affronta le cose ragionando, valutando avversario e giocatori, cercando di mettere in campo la migliore formazione possibile anche rispetto all’avversario che hai di fronte. E poi è uno che sa motivare, sa parlare ai giocatori. E stavolta sarà ancora più importante perché giocare a San siro non è mai facile…". "Uno che riesce a rimanere lucido anche emozionandosi", spiega Esteban Cambiasso per esaltare la migliore dote (secondo lui) dell’attuale allenatore della Roma.