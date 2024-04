Difficile trovare aggettivi per spiegare la notte di Liverpool per Gian Piero Gasperini. Vincere 3-0 contro una squadra in corsa per trionfare in Premier League e che in casa non subiva ko da 34 partite: "Effettivamente è un risultato straordinario, importante, chiaramente per l'Atalanta, per la sua storia, per tutti i tifosi arrivati fin qui con un entusiasmo incredibile, con la società qui presente. Giocare un quarto di finale a Liverpool, di Europa League, era un grande traguardo, un grande orgoglio. È l'unico risultato che rimane, non sempre si raggiungono trofei o coppe, quando si superano i propri obiettivi rimane come una vittoria. La felicità è questa, abbiamo giocato in uno stadio storico, contro una formazione di cui avete accennato i numeri. Avevamo vinto qualche anno fa a Liverpool in Champions, ma non c'era pubblico per via del Covid. Quella di stasera ha tutto un altro sapore. È bellissimo vedere quanta soddisfazione e quanto entusiasmo c'è nella gente che ci ha seguito"

