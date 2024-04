Serata storica per l'Atalanta e per tutto il calcio italiano: Gianluca Scamacca diventa il secondo giocatore azzurro a segnare una doppietta ad Anfield, il primo però a farlo contro il Liverpool. I nerazzurri inoltre sono diventati la terza squadra nella storia, la prima italiana, a vincere due partite sul campo dei Reds in competizioni europee

L'Atalanta non si è limitata a vincere sul campo del Liverpool, ma ha scritto un pezzo della propria storia e di quella del calcio italiano. La squadra di Gasperini aveva già vinto ad Anfield Road nella fase a gironi della Champions League 2020/2021, con i gol di Ilicic e Gosens. Si è ripetuta oggi, nell'andata dei quarti di finale di Europa League, con un successo ancora più epico, 3-0 con la doppietta di Scamacca e il sigillo finale di Pasalic. È così diventata la prima squadra italiana, la terza di sempre dopo Real Madrid e Barcellona, a vincere due gare in casa dei Reds nelle competizioni europee. Le vittorie totali nella città dei Beatles però sono tre su altrettante partite, comprendendo anche l'1-5 inflitto all'Everton nel novembre 2017. Era già l'Atalanta di Gasperini, al suo primo anno in Europa. Tra campo e panchina, gli unici superstiti di quella notte sono de Roon (90' in campo entrambe le volte), Toloi (titolare nel 2017, in panchina oggi) e Palomino (in campo nel 2017, non in lista Uefa oggi).