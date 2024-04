Stefano Pioli cerca di analizzare in maniera lucida la sconfitta del suo Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League: " Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo - dice - Dovevamo fare scelte migliori senza palla, più coraggiose, poi loro un paio di situazioni le hanno create ma abbiamo preso gol da angolo dove loro sono stati più scaltri, poi la partita l'abbiamo fatta , magari non sempre con lucidità, il pareggio ci stava , c'è un'altra partita e la squadra può fare di più". De Rossi ha schierato El Shaarawy a destra per limitare Theo Hernandez: "El Shaarawy a destra non ce lo aspettavamo ma per noi non cambiava nulla, Theo e Rafa hanno solo trovato meno spazio, le situazioni le abbiamo create e abbiamo tirato tanto in porta ma forse non con quella lucidità che ci contraddistingue, il secondo tempo mi è piaciuto, è chiaro che bisogna rischiare un po', stasera è mancato il guizzo per sbloccare la gara o per arrivare al pari".

"Mi aspetto una reazione all'Olimpico, l'arbitro? Non ne parlo"

Eppure la prova di qualche big non è apparsa all'altezza della serata: "Non mi preoccupa la prestazione meno brillante di qualche big ma mi aspetto una reazione - spiega ancora - Ribaltarla non sarà facile ma lo possono fare le squadre veramente forti". Cosa è mancato: "Avevamo impostato per andare aggressivi sui centrali della Roma, sapevamo che Dybala andava alle spalle dei centrocampisti, non abbiamo rotto la linea su Dybala lasciando Bennacer e Reijnders contro tre. Dobbiamo fare meglio, non dico l'impresa ma possiamo fare meglio. Poi non parlo delle decisioni arbitrali, a me piace parlare di calcio, ma mi è sembrato che il fuorigioco da cui è nato il gol della Roma... Poi Abraham l'ha colpita di mano... Poteva finire in pareggio. Ma all'Olimpico possiamo sistemare le cose". Pioli ha aspettato molto per fare i cambi: "Ho giocatori che giocano ad altissimo livello da tanto, sono in fiducia. Nel secondo tempo stavamo comunque facendo la partita".