Dopo il turnover con l'Empoli in campionato, l'Atalanta tornerà alla sua formazione tipo per la semifinale d'andata di giovedì 2 maggio contro il Marsiglia (LIVE alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW): tornano titolari tra gli altri Ederson, Koopmeiners e Scamacca, che dovrebbe fare coppia con De Ketelaere davanti. Le ultime nel VIDEO sopra da Massimiliano Nebuloni

