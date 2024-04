La Roma ritrova il francese Letexier per la semifinale di Europa League col Bayer Leverkusen, l'Atalanta a Marsiglia diretta dal tedesco Siebert, mentre l'inglese Oliver arbitrerà l'andata della Fiorentina col Bruges in Conference

E’ Francois Letexier l'arbitro designato per dirigere Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League, in programma giovedì 2 maggio alle 21 allo stadio Olimpico. Il francese quest'anno aveva già arbitrato due volte la Roma (all'Olimpico nel 4-0 degli ottavi contro il Brighton e prima nel girone nel ko in casa dello Slavia Praga). La possibilità che i giallorossi incrociassero di nuovo l’arbitro inglese Anthony Taylor (quello che diresse l'ultima finale di Europa League persa col Siviglia, scatenando a fine partita l'ira di José Mourinho) era sfumata 24 ore prima quando l’Uefa lo aveva scelto per dirigere la semifinale di andata di Champions fra Dortmund e Psg.