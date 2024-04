L’attaccante rossonero suona la carica in vista della sfida di ritorno di Europa League contro la Roma: "È una partita importante per tutti. Penso sia la partita più importante della stagione. Vogliamo vincere l’Europa League", racconta a Sky. Poi, col suo rapporto con le critiche: "Devo essere criticato per poter crescere. Per me le critiche sono una sfida per fare meglio, non ci vedo nulla di male"

