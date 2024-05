CDK torna dal 1': probabili di Atalanta-Marsiglia

Nella semifinale di ritorno di Europa League l'Atalanta sfida il Marsiglia dopo l'1-1 della gara di andata. Rispetto alla vittoria di Salerno, Ruggeri sostituisce Hateboer sulla fascia destra. De Ketelaere e Koopmeiners tornano titolari, comporranno il tridente avanzato insieme a Scamacca. Nell'attacco del Marsiglia ballottaggio tra Ndiaye e Sarr. Match in diretta giovedì 9 maggio alle ore 21 su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

GASPERINI: "VOGLIAMO RISCRIVERE LA STORIA"