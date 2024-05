Dybala parte titolare: le probabili di Bayer-Roma

Bayer Leverkusen e Roma in campo per la semifinale di ritorno di Europa League dopo il ko dei giallorossi all'andata per 2-0. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare accusato contro la Juve. Ci sarà lui in attacco con Lukaku ed El Shaarawy. Ndicka al centro della difesa. Gara in programma domani, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252) e in streaming su NOW

XABI ALONO: "LA ROMA HA TANTI GIOCATORI DI QUALITA'"