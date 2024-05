Le chiavi tattiche di Atalanta-Bayer Leverkusen

LA MAPPA

Appuntamento storico per la Dea (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), finalissima a Dublino per una squadra ormai abituata all'Europa. Già, perché dall'avvento di Gasperini il passaporto è d'obbligo a Bergamo: sette le stagioni internazionali tra tutte le competizioni, un viaggio iniziato nel 2017 con 18 Paesi e 26 stadi diversi. Ripercorriamolo insieme di Luca Cassia GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT