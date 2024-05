Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in tv

Europa League, è il giorno della finale Atalanta-Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Studi pre e post-partita a partire dalle 19.30, anche in 4K, con Leo Di Bello, Fabio Caressa, Margherita Cirillo, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. A supportare i bergamaschi ci sarà anche Sofia Goggia, tifosa numero uno dell’Atalanta e protagonista della copertina di Sky Sport per la finale

Mercoledì 22 maggio, in campo per la finale di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Live dalla Dublin Arena di Dublino, Atalanta e Bayer Leverkusen si sfideranno nella finale che assegnerà il primo trofeo continentale della stagione. I neroazzurri di Giampiero Gasperini, che affrontano una finale europea per la prima volta nella storia del club, dovranno misurarsi con i tedeschi allenati da Xabi Alonso, ancora imbattuti in stagione. La partita sarà in diretta alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.