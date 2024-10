A caccia della prima vittoria in Europa League, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: "Qualche cambio ci sarà, ma non sarà un turnover massiccio. Purtroppo non abbiamo ancora una mentalità vincente: voglio più cattiveria. Bisogna cambiare registro e non dobbiamo avere scuse". Sui giocatori: "Hummels titolare? Ci penso. Dybala dalla panchina". Roma-Dinamo Kiev è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Obbligatorio svoltare in stagione e in Europa League. Risultati da raggiungere per la Roma, ancora senza vittorie nella competizione, che giovedì ospita la Dinamo Kiev all'Olimpico: "

A che punto è la mentalità di questa squadra?

“Da quando sono arrivato e anche con Daniele i ragazzi hanno giocato bene alcune partite, ma i risultati confermano che non siamo a buoni livelli come mentalità. Bisogna cambiare urgentemente questo essere soddisfatti o mezzi soddisfatti delle prestazioni. Mi aspetto un’altra rabbia domani”.

Quale salto in più è necessario?

“Ci sono alcune situazioni che mi hanno dato fastidio come i gol di Bilbao, Monza e Inter. Mi riferisco ai cali di concentrazione in certi momenti, ma anche fare più gol se hai dominio di possesso. Serve più voglia, cattiveria e determinazione per risolvere le partite”

Che situazione avverte intorno a lei?

“Ho trovato in Ghisolfi una persona perbene, molto attenta e presente. Mi sto trovando molto bene”

Come sarà gestito Dybala? E Hummels debutterà?

“Hummels stiamo valutando, Dybala sicuramente non giocherà dall’inizio. Lui è un esempio, sono felice di quello che ha fatto con l’Inter. Dobbiamo essere intelligenti nel farlo giocare nel modo giusto”

Quale è stato lo scoglio più grande nel costruire la sua Roma?

“La Roma arrivava da una brutta striscia di risultati, ora in 6 partite non abbiamo raccolto quello che volevamo. Abbiamo mancato i momenti decisivi, certe cose non vanno bene. Serve più fame e anche più malizia. Dobbiamo allenarci più intensamente per lavorare sulla testa. Lo stiamo facendo. Ho percepito che manca però una mentalità vincente: vincere quando deve vincere, pareggiare quando deve pareggiare…”