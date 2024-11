Juric: "Sento la fiducia, ma servono i risultati"

L'allenatore giallorosso alla vigilia dell'Europa League: "In questo momento abbiamo bisogno di una vittoria. A volte gira male, bisogna resistere con idee e gioco, e migliorare la concentrazione. Se gioca Hummels? Ancora non lo so". Gara in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Giornata di vigilia in casa Roma in vista della partita di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise. Ivan Juric presenta così la sfida a Sky Sport direttamente dal Belgio.

È già arrivato il momento di fare una scelta tra competizioni?

"In questo momento abbiamo bisogno di una vittoria e ci concentriamo molto sulla partita di domani".

La squadra sta subendo diversi gol, soprattutto nelle transizioni, che idea si è fatto?

"Mi sono fatto l'idea che abbiamo subito un solo contropiede, un tiro in porta e siamo stati puniti. Firenze è andata molto male, Verona è stata un'altra storia. Abbiamo commesso errori noi, ne ha commessi l'arbitro e abbiamo subito una ripartenza dove siamo stati puniti".

È preoccupato del fatto che sia più vicina la zona retrocessione della zona Champions?

"Certamente, anche nell'altra partita di Verona possiamo dire di aver fatto prestazione e due gol, poi sono successe cose strane, ma in questo momento dobbiamo fare risultati. A volte gira male, bisogna resistere con idea e gioco, e migliorare ancora la concentrazione.

Gioca Hummels?

"Non lo so ancora"

Potrebbero esserci i proprietari del club nei prossimi giorni. Cosa pensa le diranno?

"Non saprei, siamo in contatto. Vedono alcune cose positive, ma non sono contenti per i risultati. Ora concentriamoci su questa partita, che per noi è fondamentale per la classifica e per il morale".

Sente la fiducia della società?

"Fin dall'inizio mi sono trovato bene, ho sentito sempre la fiducia, poi è chiaro che dobbiamo fare risultati, non giriamoci intorno".

Juric in conferenza stampa: "Dobbiamo credere in quello che facciamo"

L'allenatore giallorosso ha continuato la sua analisi in conferenza stampa: "Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, gli episodi determinato il giudizio, ma le partite sono state positive, per quanto il risultato resti primario - ha detto -. Dobbiamo credere in quello che facciamo. Palleggio o aggressione? Possiamo fare bene entrambe le cose. Giorno di riposo alla squadra? C'è un programma che arriva da lontano, era programmato viste le tante partite e i tanti sforzi mentali".