Gara decisiva per la Roma che, nell'ultimo impegno della fase campionato di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, cerca la qualificazione ai playoff. Ranieri conferma il solito 3-4-2-1, con Saelemaekers sulla destra e Dybala insieme a Pellegrini ad agire sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Match in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

