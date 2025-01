Dopo la conclusione della fase campionato (con tutte le partite dell'ultima giornata in contemporanea questa sera alle 21) il sorteggio di Nyon determinerà gli accoppiamenti dei playoff: appuntamento venerdì 31 gennaio alle 13 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , SkySport.it e canale YouTube di Sky Sport

In attesa che si concluda la fase campionato di Europa League, con l’ultima giornata in programma questa sera alle 21 (con Lazio e Roma in campo) che definirà la classifica finale , a Nyon si preparano già le urne per il sorteggio dei playoff, che si terrà domani, venerdì 31 gennaio, alle 13, in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e canale YouTube di Sky Sport . In studio, per commenti e analisi, Mario Giunta con Paolo Condò e Stefano Borghi.

Il meccanismo dei playoff

Un sorteggio che non riguarderà da vicino la Lazio, già certa di un piazzamento tra le prime 8 e quindi un posto agli ottavi. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto invece dovranno passare invece dai playoff, e tra queste c’è attualmente la Roma, che nell’ultimo match contro l’Eintracht Francoforte deve difendere la sua posizione per non rischiare di scivolare tra le eliminate (dalla 25^ in poi). In base all’ordine di classifica, poi, ogni squadra conoscerà le sue due possibili avversarie, con gli abbinamenti finali decisi dal sorteggio. Nello specifico, i club classificati dal 9° al 16° posto vanno ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie e i club teste di serie, a coppie, vengono sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi (tra cui la Lazio).