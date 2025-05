Il centrocampista ha postato sui social i postumi dello scontro con Lindelof. L'amarezza del club basco che sognava la finale in casa: con già un gol recuperato e un uomo in più la rimonta (forse) non sarebbe stata impossibile. Alla fine lo United ha dilagato vincendo 4-1 (e 7-1 nella doppia sfida)

"Niente rosso, niente giallo, niente fallo, gioca…". A scriverlo, con tanto di foto della profonda ferita riportata alla gamba dopo un duro intervento di Lindelof, è il centrocampista dell'Athletic Beñat Prados. Il sogno di una finale giocata in casa al San Mamés è sfumata sui colpi del Manchester United. I tre dell'andata in Spagna ma anche - accusano da Bilbao - quello del difensore United. Contestualizziamo: l'Athletic passa in vantaggio a Old Trafford nel primo tempo, poi l'episodio al 67', sullo 0-1. Lindelof entra duramente su Prados, ma né arbitro Siebert né Var ravvisano un potenziale cartellino rosso. Con un gol già recuperato e un uomo in più la rimonta - forse - non sarebbe stata poi così impossibile.