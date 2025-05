Per l'ultimo atto dell'Europa League, sfida tutta inglese tra Tottenham e United, in diretta da Bilbao domani alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Postecoglou non rinuncia a Son davanti, in porta Vicario con l'altro azzurro Udogie titolare a sinistra. Amorim dovrebbe affidarsi a Hojlund, con Diallo dal 1' e Garnacho inizialmente in panchina. In difesa United senza De Ligt infortunato. Le probabili formazioni della finale

SON: "PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE"