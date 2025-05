Dove vedere Manchester United-Tottenham

I numeri di Manchester United e Tottenham

La finale di Europa League 2024-25 sarà la sesta finale di una grande competizione europea tutta inglese, e la terza a coinvolgere il Tottenham, dopo la finale di Coppa UEFA 1971-72 (vinta 3-2 come punteggio complessivo contro i Wolves) e la finale di Champions League 2018-19 (persa 0-2 contro il Liverpool). Questa sarà la quarta finale di Europa League a essere disputata tra due squadre della stessa nazione, dopo quelle del 2011 (Porto-Sporting Braga 1-0), del 2012 (Atletico Madrid-Athletic Bilbao 3-0) e del 2019 (Chelsea-Arsenal 4-1). L'unico precedente tra Tottenham e Manchester United in una grande competizione europea risale agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1963-64, con i Red Devils che si qualificarono con un punteggio aggregato di 4-3 tra andata e ritorno, sotto la guida di Matt Busby. Il Tottenham ha vinto tutte le tre partite contro il Man United in tutte le competizioni in questa stagione, due volte in Premier League (3-0 in trasferta, 1-0 in casa) e una volta in Coppa di Lega (4-3 in casa). L'unica squadra contro cui gli Spurs hanno vinto quattro volte in una singola stagione è stato il Manchester City nel 1992-93, mentre l'unica ad aver battuto i Red Devils quattro volte in una singola stagione è stata l'Everton nel 1985-86. Il Manchester United non ha mai vinto nelle ultime sei gare contro il Tottenham in tutte le competizioni (2N, 4P), perdendo le ultime tre. I Red Devils non sono mai rimasti senza vittorie contro gli Spurs per sette partite di fila e non hanno mai perso quattro match consecutivi contro di loro. Il Manchester United rimane l'unica squadra imbattuta nelle principali competizioni europee in questa stagione, con nove vittorie e cinque pareggi nelle 14 partite di Europa League. L'obiettivo è diventare la quarta squadra a vincere l'Europa League senza perdere nemmeno una partita in stagione, dopo il Chelsea, il Villarreal e l'Eintracht Francoforte. Il Tottenham punta a vincere il suo primo trofeo in una grande competizione dalla Coppa di Lega 2007-08 sotto la guida di Juande Ramos, 17 anni e 86 giorni prima di questa finale; l'ultimo grande titolo europeo degli Spurs, invece, risale alla Coppa UEFA 1983-84 sotto la guida di Keith Burkinshaw, 40 anni e 363 giorni fa. Questa sarà la nona finale nelle grandi competizioni europee per il Man United, con solo il Liverpool (15) che ne ha raggiunte di più tra i club inglesi. I Red Devils non sono riusciti a vincere tre delle ultime quattro di queste finali, contro il Barcellona nella Champions League 2008-09 e 2010-11 e il Villarreal nell'Europa League 2020-21 - vincendo l'altra per 2-0 contro l'Ajax nell'Europa League 2016-17. Il Tottenham ha vinto la Coppa UEFA/Europa League due volte in precedenza (1972, 1984) e una vittoria in questa edizione lo renderebbe la seconda squadra inglese a vincerla tre volte, insieme al Liverpool. L'unica squadra ad aver vinto la competizione in più di tre occasioni è il Siviglia (7). Il Tottenham ha vinto nove delle 14 partite di Europa League di questa stagione (3N, 2P), record del club in una singola stagione in una grande competizione europea, superando le otto del 1971-72, 1973-74 e 2006-07 (tutte in Coppa UEFA).