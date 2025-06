Europa League

L'Europa League 2025/26 prende il via coi primi sorteggi stagionali: il 1° turno preliminare si giocherà il 10 e il 17 luglio, il 2° è invece in programma il 24 e il 31 luglio. Intanto sono solo 13 su 36 (per ora) le squadre già qualificate alla fase a girone unico: Roma certa della prima fascia, ancora da stabilire quella del Bologna. Ecco le divisioni e tutto quello che c'è da sapere su format e date