Il Lione viene riammesso ufficialmente in Europa League. La decisione doveva essere solo formalizzata ed è la conseguenza dell'accordo tra il club francese e la Uefa. Il Lione infatti era stato retrocesso dalla Ligue 1 ma aveva concordato con il governo europeo del calcio che sarebbe stato riammesso in Europa League nel caso in cui avesse vinto il ricordo contro la retrocessione. Ricorso vinto dai francesi che sono tornati quindi in Ligue 1 e in Europa League. Una riammissione che però ha come conseguenza l'esclusione del Crystal Palace dall'Europa League, con gli inglesi che sono stati "retrocessi" in Conference. Il motivo? I due club avevano violato i criteri di multiproprietà, risolti poi con la rinuncia da parte di John Textor di tutti i ruoli dirigenziali all'interno della società inglese. Per questioni di classifica, il Crystal Palace - arrivato dodicesimo in campionato ma vittorioso in Fa Cup - non aveva la priorità sul Lione.