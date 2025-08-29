Europa e Conference, sorteggi dalle 13 su Sky

Oggi alle 13 il sorteggio della fase campionato di Europa League e Conference League in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie

I sorteggi per la fase campionato dell’Europa League della Conference League saranno in diretta oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. In studio Mario Giunta con Massimo Marianella e Walter Zenga. Collegamenti e interviste da Monte-Carlo con l'inviato Francesco Cosatti. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie.