Europa e Conference, sorteggi dalle 13 su Sky

Sorteggi Europa League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streamingsu sky
Oggi alle 13 il sorteggio della fase campionato di Europa League e Conference League in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie
I sorteggi per la fase campionato dell’Europa League della Conference League saranno in diretta oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. In studio Mario Giunta con Massimo Marianella e Walter Zenga. Collegamenti e interviste da Monte-Carlo con l'inviato Francesco Cosatti. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie.
Calendario Europa League 2026
Il calendario della fase campionato
- Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
- Seconda giornata: 2 ottobre 2025
- Terza giornata: 23 ottobre 2025
- Quarta giornata: 6 novembre 2025
- Quinta giornata: 27 novembre 2025
- Sesta giornata: 11 dicembre 2025
- Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
- Ottava giornata: 29 gennaio 2026
Il calendario della fase finale
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Le fasce di Europa League
Prima fascia
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- Dinamo Zagabria
- Betis
- Salisburgo
- Aston Villa
Seconda fascia
- Fenerbahce
- Braga
- Stella Rossa
- Lione
- Paok
- Viktoria Plzen
- Ferencvaros
- Celtic
- Maccabi Tel Aviv
Terza fascia
- Young Boys
- Basilea
- Midtjylland
- Friburgo
- Ludogorets
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB
- Nizza
Quarta fascia
- Bologna
- Celta Vigo
- Stoccarda
- Panathinaikos
- Malmö
- Go Ahead Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann