Europa e Conference, sorteggi dalle 13 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sorteggi Europa League, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

su sky

Oggi alle 13 il sorteggio della fase campionato di Europa League e Conference League in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie

I sorteggi per la fase campionato dell’Europa League della Conference League saranno in diretta oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW. In studio Mario Giunta con Massimo Marianella e Walter Zenga. Collegamenti e interviste da Monte-Carlo con l'inviato Francesco Cosatti. Roma, Bologna e Fiorentina conosceranno le loro avversarie.

Calendario Europa League 2026

Il calendario della fase campionato

  • Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
  • Seconda giornata: 2 ottobre 2025
  • Terza giornata: 23 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 6 novembre 2025
  • Quinta giornata: 27 novembre 2025
  • Sesta giornata: 11 dicembre 2025
  • Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
  • Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Il calendario della fase finale

  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Le fasce di Europa League

Prima fascia

  • Roma
  • Porto 
  • Rangers
  • Feyenoord
  • Lille
  • Dinamo Zagabria
  • Betis 
  • Salisburgo
  • Aston Villa

Seconda fascia

  • Fenerbahce
  • Braga
  • Stella Rossa
  • Lione
  • Paok
  • Viktoria Plzen
  • Ferencvaros
  • Celtic
  • Maccabi Tel Aviv

Terza fascia

  • Young Boys
  • Basilea
  • Midtjylland
  • Friburgo
  • Ludogorets
  • Nottingham Forest
  • Sturm Graz
  • FCSB
  • Nizza

 Quarta fascia

  • Bologna
  • Celta Vigo
  • Stoccarda
  • Panathinaikos
  • Malmö
  • Go Ahead Eagles
  • Utrecht
  • Genk
  • Brann

Europa League: Altre Notizie

Europa e Conference, sorteggi dalle 13 su Sky

su sky

Oggi alle 13 il sorteggio della fase campionato di Europa League e Conference League in diretta...

Europa League, Nottingham al posto del C. Palace

Iscrizioni Uefa

La Uefa ha accettato l'ammissione del Lione all'Europa League 2025/2026 e, di conseguenza,...

Lione in Europa League? Se vince ricorso ci sarà

uefa

Il club francese ha comunicato di aver firmato un accordo con l'Uefa che ha validato il suo piano...

Dove vedere Manchester United-Tottenham

guida tv

Appuntamento stasera con la finale di Europa League: mercoledì 21 maggio, alle 21, in campo...

Un buco nella gamba: la rabbia dell'Athletic

Europa League

Il centrocampista ha postato sui social i postumi dello scontro con Lindelof. L'amarezza del club...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE