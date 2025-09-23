Mercoledì 24 settembre alle 21.00 il Nizza ospita la Roma per la prima giornata della fase campionato di Europa League, match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Gasperini punta ancora su Pellegrini al fianco di Soulé. Tsimikas sulla fascia sinistra, mentre a destra torna Wesley. In difesa spazio al terzetto Celik-Mancini-Ndicka, a centrocampo El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Koné, in attacco confermato Ferguson
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
- In difesa confermato il terzetto che ha giocato il derby composto da Celik, Mancini e Ndicka
- Sulla fascia destra torna Wesley, sulla sinistra c'è Tsimikas
- A centrocampo El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Koné
- Sulla trequarti Gasperini punta ancora su Pellegrini al fianco di Soulé, davanti c'è di nuovo Ferguson titolare
La probabile formazione del Nizza
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise