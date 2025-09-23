Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League
©IPA/Fotogramma

Mercoledì 24 settembre alle 21.00 il Nizza ospita la Roma per la prima giornata della fase campionato di Europa League, match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Gasperini punta ancora su Pellegrini al fianco di Soulé. Tsimikas sulla fascia sinistra, mentre a destra torna Wesley. In difesa spazio al terzetto Celik-Mancini-Ndicka, a centrocampo El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Koné, in attacco confermato Ferguson

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Wesley
Wesley
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
pubblicità
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Centravanti

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson. All. Gasperini

  • In difesa confermato il terzetto che ha giocato il derby composto da Celik, Mancini e Ndicka
  • Sulla fascia destra torna Wesley, sulla sinistra c'è Tsimikas
  • A centrocampo El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di Koné
  • Sulla trequarti Gasperini punta ancora su Pellegrini al fianco di Soulé, davanti c'è di nuovo Ferguson titolare

La probabile formazione del Nizza

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise

Europa League: Altre Notizie

La coppa dell'Europa League nei negozi Sky

a bologna e roma

 Quattro appuntamenti da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale dell'Europa...

Out Baldanzi, c'è Pellegrini: la lista della Roma

Europa League

Non ci sono sorprese nella lista diramata dalla Roma per la partecipazione alla prima fase...

La lista del Bologna: out Immobile e De Silvestri

Europa League

Tempo di pensare all'Europa per il Bologna che ha diramato la lista per l'Europa League. Italiano...

Bologna, date e orari delle gare in Europa League

Europa League

Subito l'ostacolo più complicato per il Bologna che aprirà la sua prossima Europa League sul...

Roma, date e orari delle gare in Europa League

Europa League

Esordio in Francia per la Roma di Gasperini in Europa League. Nella prima giornata della League...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE