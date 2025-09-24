Giovedì 25 settembre, alle 21, il Bologna sfida l'Aston Villa. Due dubbi di formazione per Vincenzo Italiano: al centro della difesa c'è il ballottaggio tra Heggem e Vitik, mentre davanti la sfida per una maglia da titolare è tra Castro e Dallinga. Sulla sinistra c'è Jonathan Rowe. Unai Emery punta su Sancho a sinistra, Watkins il centravanti. La partita sarà LIVE su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE: ITALIANO - EMERY