Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League
©IPA/Fotogramma

Giovedì 25 settembre, alle 21, il Bologna sfida l'Aston Villa. Due dubbi di formazione per Vincenzo Italiano: al centro della difesa c'è il ballottaggio tra Heggem e Vitik, mentre davanti la sfida per una maglia da titolare è tra Castro e Dallinga. Sulla sinistra c'è Jonathan Rowe. Unai Emery punta su Sancho a sinistra, Watkins il centravanti. La partita sarà LIVE su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE: ITALIANO - EMERY

Probabili formazioni
Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
pubblicità
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mediano
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
esterno destro
pubblicità
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
trequartista
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
esterno sinistro
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
centravanti

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Un ballottaggio al centro della difesa: sfida Heggem-Vitik per una maglia da titolare
  • In mediana la coppia Ferguson-Freuler. C'è Rowe come esterno a sinistra
  • Davanti il dubbio Castro-Dallinga

Aston Villa, la probabile formazione

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery

Europa League: Altre Notizie

Italiano: "Aston Villa? Ora sarà un'altra storia"

Europa League

L'allenatore del Bologna a Sky Sport in vista della sfida di Europa League contro l'Aston Villa...

Dove vedere Nizza-Roma in tv

guida tv

Esordio in Europa League per la Roma impegnata oggi, mercoledì 24 settembre alle 21 contro il...

Gasperini: "Derby un primo passo per credibilità"

nizza-roma

L'allenatore della Roma a Sky Sport in vista della sfida di Europa League contro il Nizza (in...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, inizia la stagione dell’Europa League con la prima giornata...

La coppa dell'Europa League nei negozi Sky

a bologna e roma

 Quattro appuntamenti da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale dell'Europa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE