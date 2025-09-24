Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa LeagueEuropa League
Giovedì 25 settembre, alle 21, il Bologna sfida l'Aston Villa. Due dubbi di formazione per Vincenzo Italiano: al centro della difesa c'è il ballottaggio tra Heggem e Vitik, mentre davanti la sfida per una maglia da titolare è tra Castro e Dallinga. Sulla sinistra c'è Jonathan Rowe. Unai Emery punta su Sancho a sinistra, Watkins il centravanti. La partita sarà LIVE su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano
- Un ballottaggio al centro della difesa: sfida Heggem-Vitik per una maglia da titolare
- In mediana la coppia Ferguson-Freuler. C'è Rowe come esterno a sinistra
- Davanti il dubbio Castro-Dallinga
Aston Villa, la probabile formazione
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery