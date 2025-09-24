Gasp: "Finale sofferto, chi entra dia di più"

L'allenatore della Roma commenta il successo sul Nizza ma bacchetta un po' la sua squadra: "Abbiamo sofferto un po' nel finale a causa di quel rigore ingenuo. Dispiace per Pisilli ma bisogna crescere in fretta". Su Pellegrini: "Non aveva recuperato bene ma ha queste qualità indubbie". Sugli attaccanti: "Deve migliorare tutta la fase offensiva non solo le punte" HIGHLIGHTS - PAGELLE

Analisi lucida da parte di Gian Piero Gasperini dopo il successo della Roma a Nizza nella prima di Europa League: "Ormai abbiamo giocato già tante partite e abbiamo questa caratteristica per cui è difficile tirarci in porta, a parte quell'episodio acerbo la prestazione di parecchi giocatori è stata di alto livello - spiega - Qualche problema ce lo abbiamo nel finale, soprattutto da parte di chi entra, la testa è sempre quella giusta, però anche stasera abbiamo sofferto molto". Anche questa volta l'ingresso di Pellegrini sembra avere dato più vivacità all'attacco giallorosso: "Pelle ha queste qualità tecniche indubbie, stasera ha tirato benissimo quel calcio d'angolo - dice ancora - Secondo me non aveva recuperato bene dalla partita di domenica, pagando il fatto di non aver giocato per tanti mesi. Oggi era un po' più in difficoltà rispetto al derby".

"Tutta la fase offensiva deve crescere non solo le punte" Resta da migliorare l'efficienza degli attaccanti in senso stretto: "Sì, ma un po' tutta la fase offensiva deve vederci crescere, senza puntare il dito sulla punta centrale. Dovbyk è in crescita sul piano atletico, dobbiamo migliorare tutti per permettere agli attaccanti di essere più pericolosi mettendoli nelle condizioni migliori". Tsimikas una risorsa importante: "Abbiamo tante partite da giocare, in quel ruolo c'è anche Angelino, sono due giocatori entrambi affidabili, anche lui è reduce da un periodo di inattività, calciano bene tutti e due, hanno caratteristiche simili, molto specifici nel ruolo e mi trovo a doverli alternare".