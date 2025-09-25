Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv

Oggi, giovedì 25 settembre , alle ore 21 il Bologna è impegnato in trasferta contro gli inglesi dell'Aston Villa per l'esordio in Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Filippo Benincampi; Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Giuseppe Bergomi e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW.

I numeri di Aston Villa e Bologna

Questa sarà la seconda stagione consecutiva in cui l'Aston Villa affronterà il Bologna in una competizione europea: nella scorsa i Villans hanno vinto 2-0 in Champions League al Villa Park. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare nelle principali competizioni UEFA (1V, 2N) e potrebbe registrare quattro match di fila senza sconfitte in questi tornei per la prima volta dal periodo tra aprile-settembre 1999 - un successo e tre pareggi in Coppa UEFA in quel caso. L'Aston Villa è imbattuto da sei gare casalinghe di fila nelle principali competizioni europee (5V, 1N) e solo una volta nella sua storia ha registrato una striscia più lunga di risultati utili consecutivi in match interni in questi tornei: otto, tra settembre 1994 e settembre 1998, tutti in coppa UEFA. Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite nelle competizioni europee contro avversarie inglesi (1N, 4P), ovvero dal successo per 1-0 sul Leeds nel marzo 1967 in Coppa delle Fiere. Il Bologna ha concesso appena tre reti nella prima frazione di gioco nella Champions League 2024/25: solo il Bayer Leverkusen ha fatto meglio nel periodo nei primi 45' di gara nella competizione (due) - tre anche per Borussia Dortmund e Juventus. Il Bologna è stato eliminato nella fase a gironi della scorsa Champions League, ma è presente in una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 1998-99 e dal 1999-00 in Coppa UEFA. L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di Champions League nella scorsa stagione, prima di essere eliminato dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Nella stagione 2024-25 ha segnato 23 gol, il suo record in una singola edizione di una principale competizione europea.