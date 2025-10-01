Dopo la sconfitta all'esordio in Inghilterra contro l'Aston Villa, il Bologna ospita il Friburgo al Dall'Ara per cercare i primi punti in Europa League. Italiano a Sky Sport: "Stiamo migliorando come palleggio e produzione offensiva, con l'inserimento dei nuovi e una miglior condizione fisica torneremo ai livelli dello scorso anno". Focus su Odgaard e Castro: "Due brutti infortuni li hanno penalizzati, ora che sono guariti stanno alzando il livello"

Dopo due finali di Conference e la Champions giocata lo scorso anno, Vincenzo Italiano vuole i primi punti della sua carriera in Europa League. Il Bologna ospita i tedeschi del Friburgo per lasciarsi alle spalle il ko in Inghilterra di una settimana fa contro l'Aston Villa. Le parole dell'allenatore rossoblù a Sky Sport alla vigilia del match

Cosa passa tra la vittoria, la prestazione e la soddisfazione di Italiano per la partita?

"Siamo di fronte al nostro pubblico, il carattere non deve mai mancare. Spinti dall'entusiasmo dei tifosi, in casa siamo sempre in grado di dare qualcosa in più. Veniamo da una sconfitta ed è importante iniziare a fare punti. Serve aumentare la qualità delle prestazioni, lo stiamo facendo mattoncino dopo mattoncino soprattutto a livello di palleggio e produzione offensiva. Dobbiamo essere più veloci nell'aggiustare qualcosa, ma come lo scorso anno con l'inserimento dei nuovi e la crescita della condizione riusciremo a migliorare. Il lavoro paga sempre".

Cosa motiva la tua fiducia?

"I ragazzi sanno che in questo tour de force c'è poco tempo per gli allenamenti. Prepariamo principalmente le partite con sedute-video per cogliere pregi e difetti degli avversari e vedo che tutti sono concentrati, con lo sguardo giusto e la voglia di prendere informazioni. Abbiamo perso giocatori importanti, ma troveremo ciò che ci manca in altri giocatori. Affrontiamo una squadra di valore, anche se non so come si comporterà in trasferta"

In questa partita cosa ci dobbiamo aspettare a livello di rotazioni? Odgaard sta tornando di moda?

"Avevo già fatto i complimenti a Jens dopo Birmingham. Ha alzato il livello e la qualità, fisicamente sta crescendo dopo un intervento e qualche mese di stop. La condizione atletica è tutto e con la crescita di Odgaard migliora tutto il reparto. Per il Lecce avevamo poco tempo per recuperare dopo l'Aston Villa, dovevo ruotare molti ragazzi. Sarà così anche domani, non so quanti ne cambierò ma l'importante è che si mantengano l'intesa e la voglia"

Castro ha detto che vuole il primo gol in Europa. Giocherà quindi?

"Ha avuto problemi fisici gravi come Jens, l'infortunio al piede lo ha depotenziato del 50%. Ora che è guarito, è tornato il giocatore che mi è sempre piaciuto per applicazione e voglia. Gol e assist possono arrivare, ma l'importante è che stia dentro la partita. Sono sicuro che, continuando così, si toglierà tante soddsfazioni personali".