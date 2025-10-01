Esplora tutte le offerte Sky
Bologna-Friburgo: le probabili formazioni

Europa League

Due dubbi per Italiano in vista del prossimo impegno in Europa League contro il Friburgo. Uno a centrocampo tra Moro e Ferguson e uno sulla linea dei trequartisti: ancora in leggero vantaggio Cambiaghi, ma attenzione a Rowe 

LE PAROLE DI ITALIANO

Bologna: la probabile formazione

Bologna (4-2-3-1). Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Il Bologna cerca i primi tre punti della sua stagione in Europa League e Italiano sembra orientato a cambiare sette uomini rispetto alla sfida contro il Lecce
  • Due i dubbi per l'allenatore rossoblù: uno a centrocampo Moro o Ferguson e uno sulla linea dei trequartisti: ancora in leggero vantaggio Cambiaghi, ma occhio a Rowe (in ascesa)

