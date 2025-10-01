Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Lille, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Gasperini non è orientato a fare molto turnover in vista del match contro il Lille, esordio stagionale all'Olimpico in Europa League. Pellegrini e Dovbyk ancora indiziati a completare il tridente offensivo con l'intoccabile Soulé. Wesley e Angelino sulle fasce, in difesa confermato Celik con Ndicka e Mancini

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Roma
Zeki Çelik
Roma
Gianluca Mancini
Roma
Evan Ndicka
Roma
Wesley
Roma
Manu Koné
Roma
Bryan Cristante
Roma
Angeliño
Roma
Matías Soulé
Roma
Lorenzo Pellegrini
Roma
Artem Dovbyk
Roma, la probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

  • L'allenatore giallorosso verso la conferma di tutti i titolarissimi, da Mancini e Ndicka fino a Koné-Cristante, Soulé e gli esterni
  • Il terzetto difensivo sarà ancora completato da Celik, in vantaggio su Hermoso
  • In attacco Pellegrini e Dovbyk sono in vantaggio sulla concorrenza. L'ucraino verso il bis dopo il gol segnato al Verona nell'esordio stagionale dal primo minuto

