Gasperini non è orientato a fare molto turnover in vista del match contro il Lille, esordio stagionale all'Olimpico in Europa League. Pellegrini e Dovbyk ancora indiziati a completare il tridente offensivo con l'intoccabile Soulé. Wesley e Angelino sulle fasce, in difesa confermato Celik con Ndicka e Mancini
Roma, la probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
- L'allenatore giallorosso verso la conferma di tutti i titolarissimi, da Mancini e Ndicka fino a Koné-Cristante, Soulé e gli esterni
- Il terzetto difensivo sarà ancora completato da Celik, in vantaggio su Hermoso
- In attacco Pellegrini e Dovbyk sono in vantaggio sulla concorrenza. L'ucraino verso il bis dopo il gol segnato al Verona nell'esordio stagionale dal primo minuto