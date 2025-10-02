Bologna-Friburgo, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Seconda giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in casa contro il Friburgo. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Dove vedere Bologna-Friburgo in tv
Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in casa contro il Friburgo, per la seconda giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Diretta Gol con Federico Botti. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW.
I numeri di Bologna e Friburgo
Primo confronto europeo tra Bologna e Friburgo, con la formazione rossoblù che ha vinto l'ultima sfida contro un'avversaria tedesca in competizioni europee (2-1 contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi della Champions League 2024-25). Il Friburgo ha affrontato squadre italiane solo due volte in competizioni europee, perdendo entrambe le partite negli ottavi di finale di Europa League 2022-23 (vs Juventus, 0-3 nel parziale). Il Bologna ha perso solo due delle 31 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (17 vittorie e 12 pareggi), anche se queste due sconfitte sono arrivate nelle tre gare più recenti giocate davanti al proprio pubblico in questi tornei. Il Friburgo non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte di Europa League (1N, 2P), non trovando la via della rete e subendo in totale sette gol fuori casa nel periodo nella competizione. Dall'inizio della stagione 2022-23, il Friburgo ha vinto nove delle 13 partite della fase a gironi/campionato di Europa League, comprese quattro delle ultime cinque (1P). Dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Borussia Dortmund (lo scorso 21 gennaio in Champions League), il Bologna potrebbe infilare due vittorie di fila davanti al proprio pubblico nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla Coppa UEFA 1998/99 (serie di quattro in quel caso). Il Friburgo ha vinto tre delle ultime quattro gare nelle principali competizioni europee (1P) per la formazione tedesca un successo in meno di quanti quelli ottenuti nelle precedenti 11 sfide in questi tornei (3N, 4P).