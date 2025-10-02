Dove vedere Bologna-Friburgo in tv

Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in casa contro il Friburgo, per la seconda giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, Diretta Gol con Federico Botti. Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW.