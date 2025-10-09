Dovbyk: "Mi pento di non aver tirato il 3° rigore"

L'attaccante della Roma ha commentato dal ritiro dell'Ucraina l'episodio che lo ha visto protagonista nell'ultimo match di Europa League contro il Lille: "È stato davvero un momento spiacevole della mia carriera, il primo a questo livello. L'unica cosa di cui mi pento è non aver calciato anche il 3° rigore, è una cosa che mi dispiace tanto"

"Contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera, il primo a questo livello". Artem Dovbyk torna a parlare dell'episodio che lo ha visto protagonista nell'ultima giornata di Europa League, con l'attaccante che ha sbagliato due rigori contro i francesi. "La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori, ma si è analizzato in maniera approfondita l'andamento generale della partita. Il match era difficile e non abbiamo giocato al nostro livello", ha commentato Dovbyk dal ritiro della nazionale ucraina. Poi il 9 giallorosso chiude: "Ho analizzato i rigori, l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo rigore, davvero. Questa è una cosa che mi dispiace tanto".