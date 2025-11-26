Gasperini è intenzionato ad affrontare la capolista del girone unico di Europa League con una formazione molto simile a quella che ha vinto a Cremona. Tra i cambiamenti ci sarà Rensch, con Celik arretrato nel terzetto difensivo assieme a Mancini e Ndicka. La novità è il recupero di Hermoso, Dybala e Bailey: sono tutti tornati a disposizione e convocati dall'allenatore giallorosso. Dal 1' però chance a Ferguson con Pellegrini e Soulé, El Aynaoui in mediana
Roma (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. All Gasperini
- La Roma è obbligata a vincere e di conseguenza Gasperini non può fare troppe rotazioni
- Dybala, Bailey ed Hermoso tornano fra i convocati
- Unici assenti Angelino e Dovbyk
- Rispetto a Cremona, titolari Ferguson, Rensch ed El Aynaoui