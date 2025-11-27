Italiano: "Bernardeschi non si discute"

Show al Dall'Ara dei rossoblù, che trovano il 12° risultato utile tra tutte le competizioni. Soddisfatto Vincenzo Italiano: "Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fastidiosissima. L'importante era vincere, siamo in tanti vicini all'ottavo posto". E su Bernardeschi: "È arrivato da un calcio con un ritmo inferiore, ora sta crescendo per esprimersi come sa perché come giocatore può fare tutto"

Il Bologna regala spettacolo non solo in campionato. Prima vittoria casalinga in Europa League per i rossoblù, che vincono 4-1 contro il Salisburgo e salgono al 18° posto in classifica. Partita divertentissima al Dall'Ara, ricca di occasioni da una parte e dall'altra ma vinta meritatamente dagli emiliani. Dopo il botta e risposta Odgaard-Vertessen, la ripresa fa esultare i tifosi coi gol di Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Il Bologna infila così il 12° risultato utile di fila tra tutte le competizioni per la soddisfazione di Vincenzo Italiano: "Sul 3-1 i ragazzi hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito 2-3 conclusioni. Ci può stare, tutto il resto è andato al posto giusto. Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fastidiosissima, non era facile per i difensori: erano molto stanchi tutti e quattro. E davanti siamo stati bravi a concretizzare, forse potevamo segnare ancora nel finale. L’importante era aggiungere questi tre punti, siamo in tanti lì a -2 dall’ottavo posto. Mancano ancora tre partite, la classifica è corta e ricca di stravolgimenti. Dovremo mantenere questo posto, stiamo continuando a fare prestazioni importanti".