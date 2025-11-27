Italiano: "Bernardeschi non si discute"

Bologna-Salisburgo, Italiano: "Altra prestazione importante. Bernardeschi non si discute"bologna
Show al Dall'Ara dei rossoblù, che trovano il 12° risultato utile tra tutte le competizioni. Soddisfatto Vincenzo Italiano: "Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fastidiosissima. L'importante era vincere, siamo in tanti vicini all'ottavo posto". E su Bernardeschi: "È arrivato da un calcio con un ritmo inferiore, ora sta crescendo per esprimersi come sa perché come giocatore può fare tutto"
Il Bologna regala spettacolo non solo in campionato. Prima vittoria casalinga in Europa League per i rossoblù, che vincono 4-1 contro il Salisburgo e salgono al 18° posto in classifica. Partita divertentissima al Dall'Ara, ricca di occasioni da una parte e dall'altra ma vinta meritatamente dagli emiliani. Dopo il botta e risposta Odgaard-Vertessen, la ripresa fa esultare i tifosi coi gol di Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Il Bologna infila così il 12° risultato utile di fila tra tutte le competizioni per la soddisfazione di Vincenzo Italiano: "Sul 3-1 i ragazzi hanno abbassato l’attenzione e abbiamo subito 2-3 conclusioni. Ci può stare, tutto il resto è andato al posto giusto. Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fastidiosissima, non era facile per i difensori: erano molto stanchi tutti e quattro. E davanti siamo stati bravi a concretizzare, forse potevamo segnare ancora nel finale. L’importante era aggiungere questi tre punti, siamo in tanti lì a -2 dall’ottavo posto. Mancano ancora tre partite, la classifica è corta e ricca di stravolgimenti. Dovremo mantenere questo posto, stiamo continuando a fare prestazioni importanti".
Bologna show al Dall'Ara: 4-1 al Salisburgo
"In Europa nessuno specula per il risultato"
Successivamente Italiano ha analizzato le differenze che incontra giocando in Europa: "In Europa tante squadre portano dentro gli esterni per creare questi uno contro uno in mezzo al campo. È una fatica ulteriore per i difensori e per gli esterni. Quando riconquisti il pallone puoi portare a casa il risultato. Quando gli altri hanno palla cercano di trovare le soluzioni per i trequartisti, ma quando la riconquisti puoi fargli male. È quello che ho notato in queste partite europee. Nessuno butta via la palla. Bisogna essere aggressivi e segnare in modo diretto: oggi ci siamo riusciti. In Europa nessuno specula per il risultato, tutti cercano di farti male. Ma se sei bravo puoi colpirli in ripartenza e segnare anche tanti gol". E su Bernardeschi: "È arrivato con un calcio dal ritmo inferiore a quello europeo. Dicevo che aveva bisogna di tornare a questi ritmi, aveva preso abitudini diverse e ora sta iniziando a fare lo switch mentale che gli serve per esprimersi come sa. E come calciatore non si discute, sa fare tutto. Dobbiamo cercare di portarlo a un livello dove può performare sempre. E anche quando c’è da difendere lui rincorre...".