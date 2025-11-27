Dove vedere Roma-Midtjylland

Oggi alle ore 18.45 la Roma è impegnata in casa contro il Midtjylland per la quinta giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi , Stefano De Grandis e Marco Bucciantini . Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando . Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Sara Benci , Fabio Caressa , Beppe Bergomi , Stefano Borghi e Lisa Offside . A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta . Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio) e alle 21 (su Sky Sport Max) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Roma e Midtjylland

Questa sarà la prima partita della Roma contro il Midtjylland in tutte le competizioni e, più in generale, la prima per i giallorossi contro una squadra danese dalla Coppa UEFA 1998/99, quando sconfissero il Silkeborg IF sia in casa (1-0) che in trasferta (2-0) nel primo turno. Il Midtjylland ha vinto solo una delle sue sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (1N, 4P): 5-1 casalingo contro la Lazio nel settembre 2022, in Europa League. Dopo il successo per 2-0 contro i Rangers nell’ultimo turno, la Roma potrebbe vincere due gare consecutive nella fase a gironi di una singola edizione di Europa League per la prima volta dal settembre-ottobre 2023 (contro Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga), quando ottenne anche, per l’ultima volta, due clean sheet consecutivi nel torneo (successi per 4-0 contro la squadra svizzera e 2-0 contro quella ceca). La Roma ha perso le sue ultime due partite casalinghe di Europa League, tanti ko quanti quelli totalizzati nelle precedenti 38 gare interne nelle principali competizioni europee (28V, 8N).I giallorossi non hanno mai registrato tre sconfitte casalinghe consecutive nelle principali competizioni europee. Il Midtjylland è l'unica squadra con una percentuale di vittorie del 100% (4V) nell'Europa League in corso, nonché quella che ha segnato il maggior numero di gol (11), effettuato il maggior numero di tiri nello specchio (26) e che vanta la migliore percentuale realizzativa (21,6%) del torneo. Il Midtjylland ha vinto le ultime cinque trasferte nelle competizioni europee (incluse qualificazioni) e potrebbe diventare solo la seconda squadra danese dopo Silkeborg IF a raggiungere sei successi di fila fuori casa in Europa (sei vittorie tra agosto 1995 e agosto 1996).