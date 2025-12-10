Gasperini schiera Dybala dal 1' nel match di Europa League contro il Celtic; alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Torna Wesley a sinistra, sulla corsia destra ci sarà Celik. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Roma (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
- Dybala guida l'attacco della Roma contro il Celtic
- Alle sue spalle agiranno Soulé e Pellegrini
- Torna Wesley, sulla corsia opposta ci sarà Celik. Chance per Pisilli
Celtic (3-4-3), la probabile formazione
Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy
- Il Celtic dovrebbe rispondere col 3-4-3
- Nygren, Maeda e Yang compono il tridente
- McGregor e Hatate in mezzo al campo