Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Celtic-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Gasperini schiera Dybala dal 1' nel match di Europa League contro il Celtic; alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Torna Wesley a sinistra, sulla corsia destra ci sarà Celik. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI GASPERINI

Probabili formazioni
Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Nidal Celik
Nidal Celik
esterno destro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
attaccante

Roma (3-4-2-1), la probabile formazione

Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini 

  • Dybala guida l'attacco della Roma contro il Celtic
  • Alle sue spalle agiranno Soulé e Pellegrini
  • Torna Wesley, sulla corsia opposta ci sarà Celik. Chance per Pisilli

Celtic (3-4-3), la probabile formazione

Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy

  • Il Celtic dovrebbe rispondere col 3-4-3
  • Nygren, Maeda e Yang compono il tridente
  • McGregor e Hatate in mezzo al campo

Europa League: Altre Notizie

Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Europa League

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic:...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 11 dicembre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire...

Italiano: "Bernardeschi non si discute"

bologna

Show al Dall'Ara dei rossoblù, che trovano il 12° risultato utile tra tutte le competizioni....

Gasperini: "Contro il Napoli dovremo fare meglio"

roma

L'allenatore della Roma non è pienamente soddisfatto dopo la vittoria contro il Midtjylland:...

Problema per Koné, ma può recuperare per il Napoli

roma

La partita del centrocampista giallorosso è durata solo 27 minuti: costretto al cambio dopo un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE