Bologna e Celtic si sfidano nella 7^ giornata di Europa League. Skorupski torna titolare in porta dopo due mesi e mezzo. Orsolini e Castro influenzati: davanti Rowe-Odgaard-Dominguez alle spalle di Dallinga. Match in programma giovedì 22 gennaio alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano
- Skorupski torna titolare in porta
- In difesa out Lucumì e Vitik: sarà Heggem-Casale la coppia centrale
- Orsolini influenzato così come Castro
- Davanti Rowe-Odgaard-Dominguez alle spalle di Dallinga
Le scelte di O'Neill
CELTIC (4-3-3), la probabile formazione: Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill