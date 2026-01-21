Offerte Sky
Bologna-Celtic, le probabili formazioni

Europa League

Bologna e Celtic si sfidano nella 7^ giornata di Europa League. Skorupski torna titolare in porta dopo due mesi e mezzo. Orsolini e Castro influenzati: davanti Rowe-Odgaard-Dominguez alle spalle di Dallinga. Match in programma giovedì 22 gennaio alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI ITALIANO

Probabili Formazioni

Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
trequartista destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista centrale
Bologna
Benjamín Domínguez
Benjamín Domínguez
trequartista sinistro
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
centravanti

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

  • Skorupski torna titolare in porta
  • In difesa out Lucumì e Vitik: sarà Heggem-Casale la coppia centrale
  • Orsolini influenzato così come Castro
  • Davanti Rowe-Odgaard-Dominguez alle spalle di Dallinga

Le scelte di O'Neill

CELTIC (4-3-3), la probabile formazione: Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill

