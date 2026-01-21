Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.
Vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda (domani alle 21 su Sky), in casa Roma. L’allenatore giallorosso presenta la sfida in conferenza stampa. Qui le sue parole in diretta
Per Pisilli: ti senti un giocatore migliore rispetto a inizio stagione?
"Sì, ho capito meglio le richieste del mister. Ho capito che tipo di giocatore dovevo diventare per giocarmi al meglio le mie chance"
C'è più fiducia per ottenere il quarto posto in campionato?
"Giochiamo sempre per fare il massimo, all'inizio non sapevamo quale fosse la nostra dimensione, ora siamo in una posizione che nessuno ci ha regalato, ce la siamo conquistata. Faremo di tutto per difendere il quarto posto, a partire dalla gara con il Milan, e anche per migliorare quella posizione"
Per Pisilli: il capitolo mercato è chiuso?
"Io sono focalizzato solo sulla Roma. Ho giocato di più in questo periodo facendomi trovare pronto. Ma anche quando non vai in campo la domenica non è tempo perso"
Quanto le piacerebbe vincere un trofeo con la Roma? Per vincere servirebbero 8 o 9 partite...
"Non metto il punto sulla vittoria del trofeo, sa da quanto una squadra italiana non la vince prima dell'Atalanta due anni fa? Andiamo agli anni Novanta. Vincere un trofeo in Europa per un club italiano è diventato un probema, vedi anche le partite di ieri. Se questo è il metro del giudizio si rischia di rimanere sempre delusi"
Come ha fatto a rendere Dybala così continuo? Possiamo aspettarci che possa giocare entrambi gli imepgni ravvicinati? E la Roma ha raggiunto il livello che lei voleva?
"La Roma si è contraddistinta da subito per questa mentalità. Ora mi auguro che andando avanti si riesca anche a migliorare l'aspetto offensivo, ma a livello di prestazione sono state rarissime quelle in cui non ha risposto sul piano della mentalità. Dybala aveva già fatto molto bene in un periodo della stagione, poi dopo un'influenza ha impiegato un po' a recuperare. La sua capacità di giocare se è supportato è sempre quella di un giocatore determinante"
Gli impegni sono tanti e domenica ci sarà anche il Milan. Come gestirà le forze domani?
"La squadra sta bene a parte Hermoso infortunato e le assenze dei due nuovi arrivi. Per il resto attraversa un buon momento dal punto di vista fisico. La partita col Milan è quella di maggior attenzione al momento. Sappiamo che domani vincendo potremmo saltare i playoff ma in questo momento il campionato merita maggior attenzione"
Inizia la conferenza stampa di Gasperini
A breve l'inizio della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Stoccarda. Con lui ci sarà Niccolò Pisilli
Hermoso out, si valuta Dragusin del Tottenham
Dopo l’infortunio di Hermoso (out un mese per la lesione di secondo grado all’ileopsoas) la Roma potrebbe tornare a cercare rinforzi in difesa. Si cerca di convincere Radu Dragusin a tornare in Serie A (il Tottenham nel gennaio del 2024 lo pagò 25 milioni al Genoa).Nel VIDEO con Luca Marchetti tutti i dettagli
Mercato: Bailey all'Aston Villa
Intanto è già terminata l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il giamaicano lascia il club giallorosso e rientrerà all’Aston Villa già nelle prossime ore Si chiude con sole undici presenze tra tutte le competizioni, quindi, l’esperienza di Bailey in giallorosso
Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi).
Alle 13.30 Gasperini parla in conferenza stampa
Gian Piero Gasperini parlerà oggi in conferenza stampa per presentare i temi della sfida di domani. L'allenatore giallorosso interverrà alle 13.30 e qui seguiremo le sue parole in diretta