Come ha fatto a rendere Dybala così continuo? Possiamo aspettarci che possa giocare entrambi gli imepgni ravvicinati? E la Roma ha raggiunto il livello che lei voleva?

"La Roma si è contraddistinta da subito per questa mentalità. Ora mi auguro che andando avanti si riesca anche a migliorare l'aspetto offensivo, ma a livello di prestazione sono state rarissime quelle in cui non ha risposto sul piano della mentalità. Dybala aveva già fatto molto bene in un periodo della stagione, poi dopo un'influenza ha impiegato un po' a recuperare. La sua capacità di giocare se è supportato è sempre quella di un giocatore determinante"