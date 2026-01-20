Termina l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il giamaicano lascia il club giallorosso e rientra all’Aston Villa già dalle prossime ore Si chiude con sole undici presenze tra tutte le competizioni, quindi, l’esperienza di Bailey in giallorosso
Finisce l'avventura di Leon Bailey con la maglia della Roma. L'attaccante giamaicano torna in Premier League all'Aston Villa, club che ne detiene il cartellino e si rimette a disposizione di Unai Emery. La sua esperienza in giallorosso si chiude con 11 presenze stagionali raccolte complessivamente fra campionato, Europa League e Coppa Italia