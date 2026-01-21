Roma e Stoccarda si sfidano nella 7^ giornata di Europa League. Gasperini con Ziolkowski e Ghirardi in difesa insieme a Mancini. A centrocampo chance per Pisilli. Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson. Match in programma giovedì 22 gennaio alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Manu Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
- In difesa Ziolkowski e Ghilardi dal 1' insieme a Mancini, davanti a Svilar
- A centrocampo Pisilli titolare al fianco di Manu Koné. Celik e Wesley sulle fasce
- In avanti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson
Le scelte di Hoeness
STOCCARDA (4-2-3-1), la probabile formazione: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. All. Hoeness