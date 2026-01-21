Offerte Sky
Roma-Stoccarda, le probabili formazioni

Europa League

Roma e Stoccarda si sfidano nella 7^ giornata di Europa League. Gasperini con Ziolkowski e Ghirardi in difesa insieme a Mancini. A centrocampo chance per Pisilli. Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson. Match in programma giovedì 22 gennaio alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI GASPERINI

Probabili Formazioni

Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centro destra
Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centro sinistra
Roma
Nidal Celik
Nidal Celik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista destro
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista sinistro
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
centravanti

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Manu Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

  • In difesa Ziolkowski e Ghilardi dal 1' insieme a Mancini, davanti a Svilar
  • A centrocampo Pisilli titolare al fianco di Manu Koné. Celik e Wesley sulle fasce
  • In avanti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson
  • Malen e Robinio Vaz non possono giocare le ultime due partite della fase campionato di Europa League

Le scelte di Hoeness

STOCCARDA (4-2-3-1), la probabile formazione: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. All. Hoeness

