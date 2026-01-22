Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in casa contro il Celtic per la settima giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Marco Nosotti e Filippo Benincampi; Diretta Gol con Dario Massara. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Bologna e Celtic

Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione il Bologna ha superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa). Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4N, 11P), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League. Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3V, 2N) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra il 1964 e il 1971. Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA). Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003. Il Celtic è rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la Roma (0-3).