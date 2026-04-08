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Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni dell'Europa League

Europa League

Il Bologna ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League: calcio d'inizio giovedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Due dubbi per Italiano: Pobega e Rowe sono favoriti rispettivamente su Moro e Cambiaghi. Emery punta sugli ex Serie A Douglas Luiz e Digne e sulla vena realizzativa di Watkins, che agirà da centravanti

LE PAROLE DI ITALIANO ALLA VIGILIA

Probabili Formazioni

Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
João Mário
João Mário
Terzino destro
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Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezzala sinistra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra

Bologna, la probabile formazione

(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Pobega si gioca una maglia con Moro a centrocampo
  • Ballottaggio anche per il ruolo di ala sinistra: Rowe è favorito su Cambiaghi
Aston Villa
Emiliano Martínez
Emiliano Martínez
Portiere
Aston Villa
Matty Cash
Matty Cash
Terzino destro
pubblicità
Aston Villa
Ezri Konsa
Ezri Konsa
Difensore centrale
Aston Villa
Pau Torres
Pau Torres
Difensore centrale
pubblicità
Aston Villa
Lucas Digne
Lucas Digne
Terzino sinistro
Aston Villa
Amadou Onana
Amadou Onana
centrocampista centrale
Aston Villa
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Aston Villa
John McGinn
John McGinn
Ala destra
pubblicità
Aston Villa
Youri Tielemans
Youri Tielemans
Trequartista
Aston Villa
Morgan Rogers
Morgan Rogers
Ala sinistra
pubblicità
Aston Villa
Ollie Watkins
Ollie Watkins
Attaccante

Aston Villa, la probabile formazione

(4-2-3-1) Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Emery

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