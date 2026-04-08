Il Bologna ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League: calcio d'inizio giovedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Due dubbi per Italiano: Pobega e Rowe sono favoriti rispettivamente su Moro e Cambiaghi. Emery punta sugli ex Serie A Douglas Luiz e Digne e sulla vena realizzativa di Watkins, che agirà da centravanti
Probabili Formazioni
Bologna, la probabile formazione
(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- Pobega si gioca una maglia con Moro a centrocampo
- Ballottaggio anche per il ruolo di ala sinistra: Rowe è favorito su Cambiaghi