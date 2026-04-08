Il Bologna ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League: calcio d'inizio giovedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Due dubbi per Italiano: Pobega e Rowe sono favoriti rispettivamente su Moro e Cambiaghi. Emery punta sugli ex Serie A Douglas Luiz e Digne e sulla vena realizzativa di Watkins, che agirà da centravanti

LE PAROLE DI ITALIANO ALLA VIGILIA