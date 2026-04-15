Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

Europa League

Nel ritorno dei quarti di Europa League, il Bologna cerca la rimonta in Inghilterra, in casa dell'Aston Villa, dopo la sconfitta per 3-1 del Dall'Ara. Un ballottaggio a centrocampo per Italiano che, in attacco, andrà col tridente Bernardeschi-Castro-Rowe. Confermato in avanti Watkins nell'11 di Emery, con una possibile novità in mezzo: ecco le probabili formazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

ITALIANO: "PROVEREMO A RIMONTARE CON CORAGGIO"

Probabili Formazioni

Aston Villa
Emiliano Martínez
Emiliano Martínez
Portiere
Aston Villa
Matty Cash
Matty Cash
Terzino destro
pubblicità
Aston Villa
Ezri Konsa
Ezri Konsa
Difensore centrale
Aston Villa
Pau Torres
Pau Torres
Difensore centrale
pubblicità
Aston Villa
Lucas Digne
Lucas Digne
Terzino sinistro
Aston Villa
Amadou Onana
Amadou Onana
Centrocampista centrale
Aston Villa
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Aston Villa
John McGinn
John McGinn
Ala destra
pubblicità
Aston Villa
Youri Tielemans
Youri Tielemans
Trequartista centrale
Aston Villa
Morgan Rogers
Morgan Rogers
Ala sinistra
pubblicità
Aston Villa
Ollie Watkins
Ollie Watkins
Attaccante

Le scelte di Emery

ASTON VILLA (4-2-3-1) la probabile formazione: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Aston Villa

  • L'allenatore spagnolo dovrebbe confermare la linea difensiva vista all'andata, con Cash e Digne terzini e la coppia Konsa-Pau Torres al centro;
  • a guidare l'attacco sarà ancora Watkins;
  • Tielemans dovrebbe agire da trequartista, con Douglas Luiz preferito a Buendia
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
João Mário
João Mário
Terzino destro
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
pubblicità
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Mezzala sinistra
pubblicità
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante centrale
pubblicità
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • L'allenatore rossoblù punta all'impresa col tridente offensivo Bernardeschi-Castro-Rowe;
  • il ballottaggio è a centrocampo, con Pobega avanti su Moro;
  • al centro della difesa dovrebbe toccare a Heggem e Vitik

Europa League: Altre Notizie

Italiano: "Proveremo a rimontare con coraggio"

bologna

Dopo la sconfitta in casa per 1-3, il Bologna proverà la rimonta contro l'Aston Villa nel ritorno...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale di Europa League, su Sky e in streaming su NOW,...

Italiano: "Sempre in gara, ma troppi errori"

bologna

L'allenatore del Bologna analizza la sconfitta del Dall'Ara ma mette in evidenza anche la...

Dove vedere Bologna-Aston Villa

guida tv

Andata dei quarti di finale di Europa League con il Bologna impegnato oggi in casa contro l'Aston...

Italiano: "Aston Villa superiore, serve coraggio"

Europa League

Italiano ha presentato su Sky la vigilia dei quarti di andata di Europa League contro l'Aston...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE