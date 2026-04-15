Nel ritorno dei quarti di Europa League, il Bologna cerca la rimonta in Inghilterra, in casa dell'Aston Villa, dopo la sconfitta per 3-1 del Dall'Ara. Un ballottaggio a centrocampo per Italiano che, in attacco, andrà col tridente Bernardeschi-Castro-Rowe. Confermato in avanti Watkins nell'11 di Emery, con una possibile novità in mezzo: ecco le probabili formazioni. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Emery
ASTON VILLA (4-2-3-1) la probabile formazione: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Aston Villa
- L'allenatore spagnolo dovrebbe confermare la linea difensiva vista all'andata, con Cash e Digne terzini e la coppia Konsa-Pau Torres al centro;
- a guidare l'attacco sarà ancora Watkins;
- Tielemans dovrebbe agire da trequartista, con Douglas Luiz preferito a Buendia
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- L'allenatore rossoblù punta all'impresa col tridente offensivo Bernardeschi-Castro-Rowe;
- il ballottaggio è a centrocampo, con Pobega avanti su Moro;
- al centro della difesa dovrebbe toccare a Heggem e Vitik