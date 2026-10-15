Goffa caduta, per fortuna senza conseguenze, per Edmund Baidoo nel match di Europa League tra Salisburgo e Milan. L'esterno offensivo della squadra austriaca, nel tentativo di tenere il pallone in campo, è finito dietro i cartelloni pubblicitari dopo un contrasto con Tomori, sotto lo sguardo impaurito di un giovane raccattapalle. Solo una contusione per il ghanese, che ha potuto proseguire la partita

SALISBURGO-MILAN 0-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA