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Salisburgo-Milan, Baidoo 'vola' dietro i cartelloni... davanti al raccattapalle. VIDEO

Europa League

Goffa caduta, per fortuna senza conseguenze, per Edmund Baidoo nel match di Europa League tra Salisburgo e Milan. L'esterno offensivo della squadra austriaca, nel tentativo di tenere il pallone in campo, è finito dietro i cartelloni pubblicitari dopo un contrasto con Tomori, sotto lo sguardo impaurito di un giovane raccattapalle. Solo una contusione per il ghanese, che ha potuto proseguire la partita

SALISBURGO-MILAN 0-4: HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

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