Triplette italiane nelle coppe europee: Cisse il più giovane a riuscirci
Alphadjo Cisse è diventato il più giovane italiano a segnare una tripletta in una competizione europea. Il calciatore del Milan ha battuto un record che resisteva addirittura dal 1959, conquistando il primo posto in una classifica piena di grandi nomi del passato. Prima di lui, l'ultimo a riuscirci era stato Nicolò Zaniolo, nel 2022 con la Roma. E gli altri? Di seguito la top 10 (dati Opta)
- Età: 19 anni e 358 giorni
- Partita: Salisburgo-Milan
- Competizione: Europa League (15 ottobre 2026)
- Età: 20 anni e 309 giorni
- Partita: Milan-Olympiacos
- Competizione: European Cup (23 settembre 1959)
- Età: 20 anni e 346 giorni
- Partita: Juventus-Rapid
- Competizione: Europa League (8 dicembre 1971)
- Età: 21 anni e 47 giorni
- Partita: Lazio-Boavista
- Competizione: Europa League (29 settembre 1977)
- Età: 22 anni e 28 giorni
- Partita: Rumelange-Juventus
- Competizione: Fairs Cup (30 settembre 1970)
- Età: 22 anni e 162 giorni
- Partita: Juventus-Rumelange
- Competizione: Fairs Cup (16 settembre 1970)
- Età: 22 anni e 166 giorni
- Partita: Milan-Ajax
- Competizione: European Cup (28 maggio 1969)
- Età: 22 anni e 286 giorni
- Partita: Roma-Bodo/Glimt
- Competizione: Conference League (14 aprile 2022)
- Età: 22 anni e 289 giorni
- Partita: Floriana-Inter
- Competizione: Coppa delle Coppe (13 settembre 1978)
- Età: 22 anni e 324 giorni
- Partita: Inter-Bodo/Glimt
- Competizione: Coppa delle Coppe (18 ottobre 1978)
- Un altro grande protagonista dell'ultima tre giorni europea è stato Nicolò Tresoldi, autore di una tripletta contro l'Inter in Champions League con il Bruges. L'attaccante nato a Cagliari gioca con la Germania U21 e non è quindi incluso in questa classifica, in attesa che scelga definitivamente nell'estate 2027 quale nazionale rappresentare. Se fosse presente, occuperebbe il 6° posto grazie alla tripletta realizzata a 22 anni e 54 giorni.