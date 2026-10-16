Alphadjo Cisse è diventato il più giovane italiano a segnare una tripletta in una competizione europea. Il calciatore del Milan ha battuto un record che resisteva addirittura dal 1959, conquistando il primo posto in una classifica piena di grandi nomi del passato. Prima di lui, l'ultimo a riuscirci era stato Nicolò Zaniolo, nel 2022 con la Roma. E gli altri? Di seguito la top 10 (dati Opta)

I BOMBER ITALIANI NEL 2026/27: CISSE 2°