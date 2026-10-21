Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Bournemouth-Milan, le probabili formazioni per l'Europa League

Europa League

Un Milan con molte assenze sfida il Bournemouth in Europa League, partita in diretta giovedì alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In attacco senza Goncalo Ramos, giocherà Cisse. Alle sue spalle Hutchinson mentre sulle fasce dovrebbero esserci Moreira e Loftus-Cheek: in allenamento, Amorim ha provato la difesa a quattro. Di seguito le probabili formazioni di Bournemouth-Milan

LE PAROLE DI AMORIM - RAMOS E CHUKWUEZE OUT

Probabili Formazioni

Milan
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
terzino destro
pubblicità
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale
pubblicità
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
terzino sinistro
Milan
Diego Moreira
Diego Moreira
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
centrocampista centrale
pubblicità
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
esterno sinistro
Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
trequartista
pubblicità
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
attaccante centrale

La probabile formazione del Milan

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim

  • E' stata provata la difesa a 4 in allenamento: come terzini Tomori ed Estupinan mentre De Winter e Pavlovic dovrebbero essere i centrali
  • Sulle fasce dovrebbero giocare Moreira e Loftus-Cheek
  • Hutchinson alle spalle di Cissé che dovrebbe giocare come prima punta, come ha già fatto con l'Italia U21
  • Assenti Chukwueze e Goncalo Ramos, rimasti a Milano oltre agli infortunati Saelemaekers, Gabbia e Terracciano

La probabile formazione del Bournemouth

BOURNEMOUTH (4-2-3-1), la probabile formazione: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose

Europa League: Altre Notizie

Kolo: "Dopo la Lazio reagiremo, stiamo uniti"

juventus

Alla viglia della sfida di Europa League contro il Rennes (diretta domani alle 18.45 su Sky Sport...

Spalletti: "Col Rennes avanti Kolo e Woltemade"

Europa League

Dopo la netta sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus prova a ripartire in Europa...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 22 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW l’Europa League con la terza...

Problema al polpaccio, Ramos salta il Bournemouth

Europa League

Problema per Gonçalo Ramos nell'allenamento di questo mercoledì mattina. L'attaccante portoghese...

Dolore all'anca per Chukwueze: rischia lungo stop

milan

Alla vigilia della sfida contro il Bournemouth, cattive notizie per Amorim che perde anche...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE