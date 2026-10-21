Un Milan con molte assenze sfida il Bournemouth in Europa League, partita in diretta giovedì alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In attacco senza Goncalo Ramos, giocherà Cisse. Alle sue spalle Hutchinson mentre sulle fasce dovrebbero esserci Moreira e Loftus-Cheek: in allenamento, Amorim ha provato la difesa a quattro. Di seguito le probabili formazioni di Bournemouth-Milan

LE PAROLE DI AMORIM - RAMOS E CHUKWUEZE OUT