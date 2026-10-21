Un Milan con molte assenze sfida il Bournemouth in Europa League, partita in diretta giovedì alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In attacco senza Goncalo Ramos, giocherà Cisse. Alle sue spalle Hutchinson mentre sulle fasce dovrebbero esserci Moreira e Loftus-Cheek: in allenamento, Amorim ha provato la difesa a quattro. Di seguito le probabili formazioni di Bournemouth-Milan
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Milan
MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim
- E' stata provata la difesa a 4 in allenamento: come terzini Tomori ed Estupinan mentre De Winter e Pavlovic dovrebbero essere i centrali
- Sulle fasce dovrebbero giocare Moreira e Loftus-Cheek
- Hutchinson alle spalle di Cissé che dovrebbe giocare come prima punta, come ha già fatto con l'Italia U21
- Assenti Chukwueze e Goncalo Ramos, rimasti a Milano oltre agli infortunati Saelemaekers, Gabbia e Terracciano
La probabile formazione del Bournemouth
BOURNEMOUTH (4-2-3-1), la probabile formazione: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose